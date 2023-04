TotalEnergies : livraison de la première cargaison de GNL au terminal Dhamra LNG en Inde

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce la livraison de la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) au terminal méthanier de Dhamra LNG, situé dans l'état d'Odisha sur la côte est de l'Inde et détenu et opéré par Adani Total Private Limited (ATPL), une joint-venture à 50-50 entre le groupe français et Adani. Cette cargaison permet la mise en service progressive du terminal, dont le démarrage commercial est prévu pour fin mai 2023.

Disposant d'une capacité de regazéification de 5 millions de tonnes de GNL par an (Mtpa), le terminal de Dhamra LNG accroît de plus de 10% la capacité de regazéification de GNL de l'Inde, confortant ainsi la position de 5ème importateur mondial du pays et lui permettant d'augmenter la part du gaz naturel dans son mix énergétique de 8 à 15% à l'horizon 2030 afin d'en réduire l'intensité carbone.

TotalEnergies est le troisième acteur mondial du GNL avec une part de marché de l'ordre de 12% et un portefeuille mondial d'environ 50 Mt/an grâce à ses participations dans des usines de liquéfaction dans toutes les zones géographiques. L'ambition de TotalEnergies est de porter la part du gaz naturel dans le mix de ses ventes proche de 50% d'ici 2030, de réduire les émissions de carbone et de supprimer les émissions de méthane associées à la chaîne de valeur du gaz, et de travailler avec des partenaires locaux pour promouvoir le passage du charbon au gaz naturel.