TotalEnergies : les salariés ont souscrit 353,9 ME à l'augmentation de capital réservée

(Boursier.com) — TotalEnergies SE a décidé, le 22 septembre 2022, de mettre en oeuvre une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de TotalEnergies SE et de ses filiales françaises et étrangères, adhérents du plan d'épargne Groupe PEG-A, en France et à l'international.

La période de souscription courait du 28 avril au 15 mai 2023 (inclus) à un prix de souscription à 45,60 euros par action.

A la clôture de cette période, 52.602 souscripteurs dans 94 pays, représentant 45,8% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à cette augmentation de capital pour un montant de 353,9 millions d'euros.

Les résultats de 2023 sont en hausse par rapport aux deux années précédentes, aussi bien en termes de taux de participation que de montants souscrits.

En conséquence, 8.002.155 actions nouvelles seront émises le 7 juin 2023. Elles porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions TotalEnergies déjà admises aux négociations sur Euronext.

A l'issue de cette émission, la participation des salariés au capital de TotalEnergies SE s'élèvera à 7,67% sur la base du capital de la société au 7 juin 2023.