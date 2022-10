TotalEnergies : les ONG refusent la médiation proposée par le Tribunal judiciaire de Paris

(Boursier.com) — Alors que s'est tenue, ce 12 octobre, une audience devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, TotalEnergies regrette que les ONG engagées dans la procédure aient refusé la médiation proposée par le tribunal, ce que TotalEnergies avait accepté.

Après avoir constaté ce refus de médiation, la cour a renvoyé les parties pour leurs plaidoiries au 7 décembre 2022.

Pour rappel, certaines ONG ont assigné en octobre 2019 TotalEnergies SE devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur la base de la loi sur le devoir de vigilance lui reprochant l'insuffisance d'identification et de traitement des impacts sociétaux et environnementaux des projets Tilenga et EACOP en Ouganda et en Tanzanie. La loi sur le devoir de vigilance oblige, depuis 2017, les entreprises d'une certaine taille à publier dans leur rapport de gestion un plan de vigilance comportant des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les éventuelles atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, ce, non seulement en raison des activités de la Compagnie, mais aussi celles de ses sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie. Cette entrée de médiation, promue par le tribunal et que TotalEnergies a acceptée, "aurait pu être l'opportunité d'ouvrir un dialogue constructif avec les ONG qui ont engagé la procédure devant le tribunal, à l'instar de celui que les filiales de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie entretiennent depuis le début des projets avec la majorité des associations locales", explique le groupe français.

TotalEnergies regrette ce refus des ONG parties à la procédure et entend désormais rappeler devant le tribunal judiciaire de Paris que son plan de vigilance est mis en oeuvre de manière effective et qu'elle s'est assurée que ses filiales en Ouganda et en Tanzanie ont bien appliqué les plans d'actions adaptés afin de respecter les droits des communautés locales et d'assurer le respect de la biodiversité, dans le cadre des projets d'intérêt national décidés par les Etats ougandais et tanzaniens. A ce titre, les filiales concernées de TotalEnergies ont mandaté des experts tiers qui ont permis d'établir un suivi des situations des personnes concernées par le projet.