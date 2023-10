TotalEnergies : les brokers refont le plein !

(Boursier.com) — Dans le sillage des cours du brut qui reculent de retour sous vers la barre des 90$ le baril de brent, TotalEnergies cède 0,6% à 61 euros sur le marché parisien ce mercredi. Parmi les derniers ajustements d'analystes, HSBC a relevé son objectif de cours à 73 euros, contre 69,3 euros, et Jefferies reste acheteur avec un objectif réhaussé de 66 à 70 euros.

Le géant de l'énergie a touché récemment un sommet historique dans la zone des 65 euros, dans la foulée des annonces faites par la direction lors de sa récente journée investisseurs à New York.

Le groupe compte augmenter sa production d'hydrocarbures de 2% à 3% par an sur les 5 prochaines années tout en réduisant de manière drastique les émissions de ses opérations. S'il prévoit également d'accroître sa production d'électricité à plus de 100 TWh d'ici 2030 en investissant 4 milliards de dollars par an, le management n'a pas oublié ses actionnaires. Le groupe table en effet sur un retour à l'actionnaire de l'ordre de 44% de son cash-flow en 2023 et s'est fixé pour objectif de le maintenir à plus de 40% au-delà de cette année.

Parmi les autres avis de brokers, Bernstein ('surperformer') avait rehaussé le curseur de 75 à 78 euros, tandis que Morgan Stanley ('surpondérer') avait porté son objectif de 66 à 77 euros.