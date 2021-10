TotalEnergies : les bénéfices s'envolent avec la hausse des prix de l'énergie

(Boursier.com) — Bénéficiant de l'envolée des prix de l'énergie, gaz en tête, TotalEnergies dévoile des résultats trimestriels en forte hausse et supérieurs aux attentes des analystes. Le géant énergétique a enregistré au troisième trimestre un résultat net ajusté de 4,8 milliards de dollars, contre 848 M$ un an plus tôt et 4,32 Mds$ de consensus, un Ebitda de 11,2 milliards, multiplié par 2,1 sur un an, et une marge brute d'autofinancement hors frais financiers de 8,4 milliards (+96%). La production d'hydrocarbures s'est élevée à 2,814 barils équivalent pétrole par jour (+4%) contre 2,88 mbep/j attendus.

La firme estime que sa production devrait s'établir entre 2,85 et 2,9 Mbep/j au quatrième trimestre, un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis le deuxième trimestre 2020.

"Le faible niveau des stocks de gaz et la demande qui devrait rester soutenue, sauf hiver exceptionnellement clément, sont susceptibles de maintenir les prix du gaz en Europe et en Asie à des niveaux élevés jusqu'au deuxième trimestre 2022", a souligné TotalEnergies alors que la crise énergétique bat son plein sur le Vieux continent.

TotalEnergies a précisé que ses investissements nets seraient proches de 13 milliards de dollars cette année - dans le haut de la fourchette de 12 à 13 Mds$ précédemment annoncée -, dont 3 Mds$ consacrés aux énergies renouvelables et à l'électricité.

Outre le versementd'un acompte sur dividende de 0,66 euro par titre, le management a également confirmé son intention de procéder à 1,5 milliard de dollars de rachats d'actions au quatrième trimestre.