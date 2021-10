TotalEnergies : le titre grimpe encore avec le baril

(Boursier.com) — TotalEnergies grimpe de 1,1% ce vendredi à 44,35 euros, dans le sillage de la nouvelle accélération des cours du baril de brent, à plus de 84$, de retour au plus haut depuis trois ans, fin 2018. Parmi les derniers avis de brokers, RBC Capital a revalorisé le dossier de 50 à 54 euros ('surperformer') et Berenberg a remonté sa cible de 43 à 50 euros avec un avis à 'conserver'. Barclays vise de son côté un cours de 55 euros avec un avis à 'surpondérer' et HSBC avait auparavant revalorisé le dossier à 47,4 euros avec un conseil à 'acheter'.