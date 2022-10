TotalEnergies : le titre confirme sa forme du moment

(Boursier.com) — Dans un marché qui pique à nouveau du nez à l'ouverture, TotalEnergies occupe la tête du CAC40 à la faveur d'un gain de 1,3% à 48,9 euros. Le titre s'offre ainsi une cinquième séance de progression sur les six dernières. Le géant de l'énergie est soutenu par la vigueur des cours de l'or noir ce lundi, dans l'attente d'une potentielle baisse de la production de l'Opep+, et par une note de Berenberg qui a réitéré son avis 'achat' sur le dossier.

La journée investisseur du 28 septembre a permis au groupe d'annoncer le versement d'un dividende spécial de 1 euro par action et un taux de distribution de 35 à 40% du flux de trésorerie d'exploitation comme fourchette de rendements futurs pour les actionnaires. La société reste bien positionnée pour croître dans le gaz naturel liquéfié (GNL) à moyen terme, dispose d'un pipeline attrayant de projets conventionnels pour soutenir les flux de trésorerie d'exploration et de production (E&P) et continue d'avoir les plans de croissance les plus ambitieux en matière de capacité de production d'énergie renouvelable dans le secteur, affirme le broker. L'objectif est ajusté de 63 à 65 euros.