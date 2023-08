TotalEnergies : le titre accélère avec le baril et des avis d'analystes

(Boursier.com) — TotalEnergies grimpe de plus de 3% ce mercredi à 56,95 euros, tandis que le broker HSBC a revalorisé le titre de 58,8 à 61,4 euros avec un avis à l'achat à la faveur de la remontée des cours du baril de pétrole sur les 86$ le brent. Berenberg était déjà revenu sur le dossier dernièrement après les résultats du groupe pétrolier. Si les profits sont ressortis un peu en deçà des estimations, la génération de trésorerie opérationnelle a été très forte... La société informera le marché de ses plans de croissance lors de la journée stratégique du mois de septembre, mais les perspectives restent solides en attendant, avec une croissance de l'Ouganda et du Brésil dans le pétrole et une position renforcée dans le gaz naturel liquéfié (GNL) - compte tenu de l'augmentation des volumes d'absorption du GNL américain, de l'importante position de regazéification en Europe et de la montée en puissance à plus long terme au Qatar et au Mozambique.

Les efforts d'exploration ont été couronnés de succès et le marché recevra des mises à jour sur les perspectives prometteuses du Suriname et de la Namibie de la part de la société en septembre. L'acquisition du reste de Total Eren, ainsi que le récent gain d'appels d'offre pour l'éolien offshore allemand contribueront à stimuler la croissance des énergies renouvelables.

La direction prévoit de distribuer plus de 40% du CFFO aux actionnaires cette année, en avance sur la fourchette de paiement de 30 à 40% communiquée, car la société recevra un produit de cession substantiel (plus de 7 milliards de dollars) - principalement lié à la vente de ses actifs canadiens... Le courtier a ainsi réitéré son avis à l'achat' et son objectif de cours de 63 euros.