TotalEnergies : le titre accélère avec le baril

(Boursier.com) — TotalEnergies grimpe de 3% ce mardi à 43,35 euros, dans le sillage de la nouvelle envolée du baril de brent, à 83$, de retour au plus haut depuis trois ans. Parmi les derniers avis de brokers, Barclays vise désormais un cours de 55 euros, contre 50 euros précédemment, avec un avis à 'surpondérer' et HSBC a revalorisé le dossier de 43,1 à 47,4 euros avec un avis à 'acheter'.

Les cours du pétrole poursuivent leur ascension ce mardi, alors que l'Opep+ a décidé de ne pas rouvrir les vannes de sa production plus vite que prévu, malgré l'actuel déficit d'offre... Le cours du baril de pétrole américain WTI, à plus de 78$, retrouve ainsi son plus haut niveau depuis novembre 2014. Les ministres de l'Opep et leurs alliés, dont la Russie, ont donc décidé lundi de s'en tenir au relèvement de leur production de 400.000 barils par jour pour novembre. Ce statu quo était anticipé par la plupart des observateurs, mais certains espéraient une plus importante intervention de l'Opep+ compte tenu de la récente flambée des prix, qui pourrait menacer la reprise mondiale si elle perdurait...