TotalEnergies : Le projet Northern Lights signe le premier accord commercial au monde pour le transport transfrontalier et la séquestration de CO2

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce la signature d'un accord commercial entre Northern Lights et Yara pour le transport et la séquestration du CO2 capté sur le site de Yara Sluiskil - une usine d'ammoniac et d'engrais située aux Pays-Bas.

A partir de début 2025, 800.000 tonnes de CO2 par an seront ainsi captées, comprimées et liquéfiées aux Pays-Bas, puis acheminées jusqu'au site de Northern Lights, afin d'y être définitivement séquestrées dans des couches géologiques enfouies à environ 2.600 mètres sous les fonds marins, au large d'Øygarden, en mer du Nord norvégienne.

Cet accord, le tout premier au monde de ce type, marque une étape majeure de la décarbonation de l'industrie lourde en Europe, ouvrant la voie aux services transfrontaliers de transport et de stockage du CO2. Il établit une référence pour les industriels européens souhaitant recourir, dans le cadre de leur stratégie de décarbonation, aux solutions du projet Northern Lights.

"Le développement de services de transport et de séquestration de CO2 est essentiel pour décarboner les industries européennes. Nous nous réjouissons d'accueillir Yara comme tout premier partenaire commercial pour le projet de Northern Lights, qui accompagnera ainsi sa stratégie de décarbonation," a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. "TotalEnergies a pour objectif de développer une capacité de plus de 10 millions de tonnes par an de stockage de CO2 d'ici 2030, incluant le stockage pour ses propres installations ainsi que l'offre de stockage pour ses clients, en ligne avec notre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ensemble avec la société."