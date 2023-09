TotalEnergies : Le Conseil d'Administration réaffirme son soutien à la stratégie multi-énergies de la Compagnie

(Boursier.com) — A l'occasion de son séminaire stratégique annuel tenu les 20 & 21 septembre 2023, le Conseil d'administration de TotalEnergies a procédé à la revue des perspectives stratégiques de la Compagnie dans un contexte de marchés de l'énergie en mutation sous l'effet de la transition énergétique et de l'évolution de l'environnement géopolitique.

Le Conseil d'administration a constaté la pertinence de la stratégie multi-énergies équilibrée mise en oeuvre par la Compagnie au regard de l'évolution des marchés du pétrole, du gaz et de l'électricité. Grâce au recentrage du portefeuille pétrolier et gazier sur des actifs et projets à point mort bas et à faibles émissions de gaz à effet de serre et à la diversification dans l'électricité, notamment renouvelable, au travers d'une stratégie intégrée de la production au client, la Compagnie se trouve dans une position très favorable pour tirer parti de l'évolution des marchés et prix de l'énergie.

A prix du baril équivalent, grâce à un point-mort ancré sous les 25$/b, TotalEnergies est une compagnie aujourd'hui plus efficace et profitable qu'il y a 10 ans puisque à prix équivalent, elle a généré en 2022 un cash-flow supplémentaire d'environ 15 G$. Ainsi la Compagnie affiche fin 2022 un bilan très solide et est en position à la fois de mettre en oeuvre sa stratégie de transition et de garantir une politique attractive de retour à l'actionnaire.

TotalEnergies poursuit donc son ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, engagé vers la neutralité carbone en 2050, ensemble avec la société. Ainsi, l'intensité carbone cycle de vie des produits énergétiques vendus à ses clients a baissé de 12% en 2022 par rapport à 2015 avec l'ambition de la réduire de 25% d'ici 2030 et la Compagnie est engagée pour réduire les émissions Scope 1+2 de ses opérations oil&gas de 40% d'ici 2030 pour le CO2 et de 80% pour le méthane.

Continuité

En réaffirmant son soutien à la qualité et pertinence de la stratégie mise en oeuvre qui sera présentée le 27 septembre 2023 aux investisseurs, le Conseil d'administration a jugé opportun de veiller à la continuité de la gouvernance et du leadership de la Compagnie.

Aussi, le Conseil d'administration considère-t-il qu'il est hautement souhaitable que Patrick Pouyanné, Président-directeur général, poursuive le déploiement de cette stratégie à la tête de l'entreprise. Sur proposition du Comité de Gouvernance et d'Ethique, il a donc décidé à l'unanimité que sera proposé à l'Assemblée Générale de mai 2024 le renouvellement du mandat de Patrick Pouyanné.

Dans le cadre de la gouvernance équilibrée mise en oeuvre depuis 2015, il a également décidé à l'unanimité que sera proposé le renouvellement du mandat de Jacques Aschenbroich qui occupe la fonction d'administrateur référent depuis mai 2023.

"Le Conseil d'administration de TotalEnergies revoit régulièrement les plans de succession à moyen et long terme. Depuis dix ans, Patrick a fait un excellent travail pour piloter TotalEnergies dans un environnement complexe, délivrer des résultats financiers extrêmement solides, et engager la Compagnie dans la transition énergétique plus rapidement et résolument que ses pairs. Le Conseil d'administration unanime compte sur son leadership et sa vision stratégique pour poursuivre la transition de TotalEnergies", a commenté Jacques Aschenbroich, administrateur référent.