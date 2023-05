TotalEnergies : large soutien des actionnaires (89%) à la résolution consultative climat 2023

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de TotalEnergies SE s'est réunie ce 26 mai sous la présidence de M. Patrick Pouyanné. Les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions agréées par le Conseil d'administration dont notamment :

-L'approbation des comptes de l'exercice 2022 et la distribution d'un dividende total de 3,81 euros par action (dividende ordinaire et dividende exceptionnel)

-Le renouvellement pour une période de trois ans des mandats d'administrateur de Mme Marie-Christine Coisne-Roquette et de M. Mark Cutifani

-La nomination pour une période de trois ans de M. Dierk Paskert et de Mme Anelise Lara en qualité d'administrateurs

-L'approbation des éléments de rémunération versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de cet exercice ainsi que la politique de rémunération applicable en 2023 au Président-directeur général

-Diverses délégations de compétences et autorisations financières consenties au Conseil d'administration

-La suppression des droits de vote double soutenue par la quasi-totalité des actionnaires (plus de 99%).

En outre, l'Assemblée générale a émis un avis consultatif favorable sur le rapport Sustainability & Climate - Progress Report 2023, rendant compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'ambition de la Société en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et de ses objectifs en la matière à horizon 2030, et complétant cette ambition. Les actionnaires ont ainsi voté en faveur de la résolution consultative proposée par le Conseil d'administration à une très large majorité, avec 89% des voix exprimées, confortant le vote exprimé par les actionnaires en 2022 ainsi que la stratégie de la Compagnie.

A l'inverse, la résolution consultative déposée par un groupe d'actionnaires concernant les émissions indirectes dites de scope 3 a été rejetée par 70% des voix exprimées, suivant ainsi la recommandation du Conseil.

Le Conseil d'administration poursuivra son dialogue avec tous les actionnaires concernant la stratégie Climat de la Compagnie.

Les résultats complets des votes ainsi que les présentations effectuées aux actionnaires seront disponibles le 31 mai sur le site internet totalenergies.com.