TotalEnergies : lancement du projet d'extension de Cameron LNG aux États-Unis

(Boursier.com) — TotalEnergies a signé un protocole d'accord avec Sempra Infrastructure, Mitsui & Co Ltd et Japan LNG Investment - une société détenue conjointement par Mitsubishi Corporation et Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) - pour l'extension de Cameron LNG, un terminal de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) situé en Louisiane, aux États-Unis.

Ce projet d'extension concerne la construction d'un quatrième train d'une capacité de production maximale de 6,75 millions de tonnes de GNL par an (Mtpa) et l'augmentation de 5% de la capacité de 13,5 Mtpa des trois premiers trains par dégoulottage. Le projet comprendra également des améliorations de conception visant à réduire les émissions du site, en ayant notamment recours à des compresseurs alimentés par électricité.

En vertu de l'accord, TotalEnergies enlèvera 16,6% de la production du quatrième train, et 25% de la production additionnelle des trains existants. En parallèle à cet accord, Cameron LNG a attribué deux contrats d'études d'ingénieries (FEED) relative à cette expansion en vue de la sélection future de l'entreprise en charge du contrat d'exécution (EPC) du projet.

"Nous sommes heureux de franchir cette nouvelle étape avec nos partenaires pour augmenter la capacité de liquéfaction de Cameron LNG, une installation idéalement située sur le bassin atlantique pour l'exportation de GNL vers l'Europe. TotalEnergies est devenu, au cours de ces dernières années, le premier exportateur de GNL américain, dont la majeure partie a été exportée vers l'Europe ces derniers temps, contribuant ainsi à la sécurité d'approvisionnement énergétique du continent. TotalEnergies est résolument engagée à poursuivre son développement aux États-Unis, et d'ainsi pouvoir répondre au besoin croissant en GNL, une énergie clé de la transition énergétique", a déclaré Patrick Pouyanné, Président directeur-général de TotalEnergies. "L'extension de Cameron LNG va contribuer à notre stratégie de croissance dans le GNL en investissant dans des projets à faibles coûts, compétitifs à long terme et à faibles émissions de gaz à effet de serre".

L'extension de Cameron LNG reste soumise à la signature d'accords définitifs, à l'obtention des autorisations nécessaires, et à la décision finale d'investissement des partenaires prévue en 2023.

Cameron LNG est détenu conjointement par Sempra Infrastructure (50,2%), TotalEnergies (16,6%), Mitsui & Co (16,6%) et Japan LNG Investment (16,6%).