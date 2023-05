TotalEnergies : lance en Belgique son plus grand projet de stockage par batteries en Europe

(Boursier.com) — TotalEnergies vient de lancer sur le site de sa raffinerie d'Anvers (Belgique) un projet de parc de batteries destiné au stockage d'énergie d'une puissance de 25 MW et d'une capacité de 75 MWh, soit l'équivalent de la consommation journalière de près de 10.000 foyers. Après avoir mis en service quatre parcs de batteries en France pour un total de 130 MWh, ce projet constitue la plus grande installation européenne de batteries pour TotalEnergies. Les batteries, soit 40 conteneurs Intensium Max High Energy au lithium-ion, seront fournies par Saft, la filiale batteries de TotalEnergies, qui confirme ainsi sa position de leadership européen dans le stockage stationnaire de taille industrielle.

Cette installation, qui sera opérationnelle d'ici fin 2024, contribuera 24h/24, 7j/7 aux besoins du réseau haute-tension de transport européen et belge en assurant un lissage journalier d'électricité sur le réseau national notamment durant les périodes tendues hivernales ; e, garantissant la sécurité du réseau en participant activement aux réserves d'équilibrage du réseau national ; et en permettant d'intégrer davantage d'électricité renouvelable sur le réseau.

TotalEnergies se réjouit de développer ce projet de stockage qui va compenser l'intermittence introduite par les énergies renouvelables et ainsi permettre leur développement. Les batteries sont une réponse efficace au besoin grandissant d'équilibrage du réseau. Elles peuvent être déployées rapidement, ont une empreinte au sol limitée et une réactivité forte. Les batteries aident donc à répondre aux nouveaux défis auxquels font face les réseaux électriques.

Ce projet, situé sur la raffinerie du site d'Anvers, bénéficiera des emprises foncières disponibles et du raccordement au réseau du site. Il constitue une nouvelle étape dans le développement des capacités de stockage d'énergie par batteries de TotalEnergies et renforce sa présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur électrique en Belgique (production, stockage, fourniture).

"Ce premier projet de stockage en Belgique, notre plus grand en Europe, contribuera à garantir la stabilité du réseau belge et européen, et permettra ainsi un développement accru des énergies renouvelables. Il s'inscrit pleinement dans la stratégie multi-énergies de TotalEnergies. Fort du savoir-faire de Saft en matière de stockage d'électricité par batteries, TotalEnergies entend déployer ses solutions de stockage, notamment dans les pays où la Compagnie développe activement des énergies renouvelables. Avec ses solutions de stockage d'énergie TotalEnergies soutient la croissance de la part de production d'énergies renouvelables dans le mix-énergétique européen", a déclaré Olivier Jouny, Senior Vice President Integrated Power chez TotalEnergies.