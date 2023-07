TotalEnergies : la marge de raffinage retombe au deuxième trimestre

(Boursier.com) — TotalEnergies , à quelques jours des résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2023 attendus le 27 juillet, annonce ses principaux indicateurs, données financières estimées et éléments affectant les agrégats du deuxième trimestre de 2023. La marge sur coûts variables de raffinage Europe retombe à 42,7$ la tonne sur le trimestre, contre 87,8$ au premier trimestre et 145,7$ un an plus tôt, à la même époque. Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de TotalEnergies en Europe, égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes.

La production d'hydrocarbures est anticipée à près de 2,5 Mbep/j ce trimestre, en baisse d'environ 50 kbep/j sur le trimestre principalement en raison d'arrêts planifiés en Mer du Nord. Les résultats de l'Exploration-Production sont attendus en ligne avec l'évolution de l'environnement. Malgré l'impact significatif d'un environnement moins favorable attendu sur le résultat du secteur Integrated LNG qui se traduit par un prix moyen du GNL vendu proche de 10$/Mbtu, le cash flow devrait se maintenir à un niveau élevé compte tenu de la capture de marges élevées en 2022 pour les livraisons de 2023. Les résultats du secteur Integrated Power sont attendus à plus de 400 millions de dollars, en hausse par rapport au trimestre précédent. Les résultats de l'Aval sont attendus en ligne avec la baisse des marges de raffinage. Le besoin en fonds de roulement est attendu en baisse et devrait ainsi favorablement impacter le flux de trésorerie d'exploitation.