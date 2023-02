TotalEnergies : la justice rejette la plainte de 6 ONG pour les projets du groupe en Afrique

(Boursier.com) — TotalEnergies va pouvoir poursuivre ses projets en Afrique de l'Est. Le tribunal judiciaire de Paris a jugé irrecevable la plainte de six organisations non-gouvernementales visant à interrompre le développement d'un projet pétrolier de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie, montre la décision que 'Reuters' a pu consulter. Les Amis de la Terre France et cinq autres ONG françaises et ougandaises accusent le groupe d'avoir exproprié les terres de plus de 100.000 personnes sans compensation adéquate et de préparer des forages dans une zone abritant des espèces menacées.

Il s'agit de la première décision, qui faisait ainsi figure de test, sur la loi française sur le devoir de vigilance, adoptée en 2017, qui rend les grandes entreprises françaises responsables des risques de leurs activités pour l'environnement et les droits humains.

"Les griefs et les manquements reprochés à la société TotalEnergies SE (..) doivent faire l'objet d'un examen en profondeur des éléments de la cause excédant les pouvoirs du juge des référés", a indiqué le tribunal dans son jugement.

Les différentes parties n'ont pas encore réagi.