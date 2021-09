TotalEnergies : la 'crise du gaz' pourrait durer tout l'hiver selon Patrick Pouyanne

(Boursier.com) — La crise du gaz qui touche actuellement l'Europe devrait durer tout l'hiver selon Patrick Pouyanne, le PDG de TotalEnergies. "Il y a de fortes chances qu'elle passe l'hiver", a déclaré le patron du géant français de l'énergie à propos de la crise, dans une interview accordée à 'Bloomberg Television'. "C'est aussi la preuve que le gaz a un rôle à jouer dans la transition énergétique".

Patrick Pouyanne explique l'envolée actuelle des prix de l'énergie par des stocks moins importants que d'habitude au début de l'automne, tandis que la demande chinoise augmente. La pénurie de gaz sur le continent a déjà entraîné une série de faillites d'entreprises sur le marché de l'électricité au Royaume-Uni et a poussé de grands producteurs de produits chimiques tels que BASF à réduire leur production en raison de l'envolée des coûts des matières premières. La crise survient également au moment où l'Union européenne cherche à convaincre les gouvernements de la région et d'ailleurs d'accélérer leur abandon des combustibles fossiles pour lutter contre le réchauffement de la planète, souligne l'agence.

Pour M.Pouyanne, la crise justifie la nouvelle stratégie de TotalEnergies, qui consiste à investir davantage dans le gaz naturel liquéfié, l'énergie éolienne et solaire et les carburants renouvelables. La compagnie estime que la demande mondiale de pétrole atteindra un plateau au cours de la présente décennie avant de reculer par la suite, grâce à l'électrification massive des transports, des processus de fabrication et du chauffage. "Nous essayons de trouver le bon équilibre", a déclaré le dirigeant. "Nous serons en mesure, d'une part, de construire une branche électricité renouvelable très forte" et, d'autre part, "de maintenir un rendement assez attractif pour les actionnaires provenant de nos activités pétrolières et gazières".

Interrogé sur l'opportunité pour l'entreprise d'accélérer sa diversification avec l'acquisition d'un grand groupe 'utility' ou d'un grand producteur d'énergie propre, le PDG a répondu qu'il ne pensait pas qu'une "fusion transformationnelle" fonctionnerait, ajoutant que "ces types d'actifs sont extrêmement coûteux".

Alors que les grands dirigeants se préparent à se réunir au sommet mondial sur le climat COP26 à Glasgow le mois prochain, la priorité devrait être de cesser de financer les centrales électriques au charbon, de mettre un terme à la déforestation pour préserver les puits de carbone naturels et d'établir les bases techniques d'un marché de crédits carbone dits volontaires - promu par l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney - qui aiderait à financer des projets qui compensent les émissions de carbone, a enfin souligné M.Pouyanne.