TotalEnergies : la chute du baril de pétrole fait plonger le titre de plus de 5%

(Boursier.com) — Le décrochage du baril de brut à 88$ le brent ce vendredi fait chuter TotalEnergies de plus de 5% à 46,20 euros ce soir, avec un WTI de retour sous les 80$, au plus bas depuis la mi-juillet...

Les inquiétudes concernant une récession mondiale, la hausse de l'inflation et la faiblesse de la demande ont conduit certains analystes à lever le pied sur le secteur ces dernières semaines...

A l'inverse, Jefferies a revalorisé le dossier de 60 à 71 euros avec un avis à l'achat', à l'image du Credit Suisse qui avait déjà relevé son objectif de cours de 60 à 73 euros. Sur la base d'une parité euro/dollar de 1,06, le groupe pétrolier a négocié 113,9$ ses ventes de brent au 2e trimestre 2022 (69 $/b un an plus tôt). Le prix moyen des ventes liquides était de 102,9 $/b (62,9 $/b au 2e trimestre 2021) alors que le prix moyen des ventes de gaz était de 11,01 $/Mbtu (4,43 $/Mbtu au 2e trimestre 2021). Le prix moyen de vente de GNL a quant à lui doublé à 13,96 $/Mbtu (6,59 $/Mbtu au 2e trimestre 2021)...