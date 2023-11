TotalEnergies : la baisse du pétrole en question

(Boursier.com) — Dans le sillage des cours du brut qui retombent encore ce mercredi sur les 80$ le brent, TotalEnergies reste discuté sur les 61 euros en bourse. Parmi les derniers avis de brokers, HSBC a ajusté sa cible de 73 à 71,5 euros en restant à l'achat. Morgan Stanley avait déjà abaissé la mire sur le géant de l'énergie de 77 à 71 euros, tout en restant à 'surpondérer'... La banque US estime que même si plusieurs facteurs soutenant sa vision attrayante du secteur énergétique européen se sont désormais concrétisés, les aspects positifs à long terme restent valables... Les analystes de la banque écrivent que dans un contexte de marché plus large et incertain, le secteur de l'énergie offre suffisamment d'attraits. Ils citent des facteurs tels que des rendements élevés en matière de dividendes et de flux de trésorerie disponibles, ainsi que des rachats de titres importants. De plus, le secteur offre une diversification contre les risques majeurs liés à l'inflation et aux problèmes géopolitiques.

Quel impact ?

La major pétrolière est par ailleurs en train d'évaluer l'impact des sanctions américaines sur le projet Arctic LNG 2 en Russie, dans lequel elle détient une participation directe de 10% et un intérêt total de 21,5% via sa participation dans la société gazière russe Novatek. Contrairement à d'autres grandes compagnies pétrolières qui ont coupé les ponts avec le pays après son invasion de l'Ukraine, la société tricolore a conservé plusieurs investissements en Russie, notamment des participations minoritaires dans les projets de gaz naturel liquéfié Yamal LNG et Arctic LNG 2.

Avant les dernières sanctions imposées par Washington, elle avait déclaré qu'elle honorerait ses contrats gaziers en Russie tant qu'il n'y aurait pas de sanctions à leur encontre. La société a également précisé que depuis mars 2022, elle a décidé de ne plus comptabiliser de réserves prouvées pour le projet Arctic LNG 2 et de ne plus y apporter de capitaux...

Au premier trimestre de l'année dernière, TotalEnergies a comptabilisé une dépréciation de 4,1 milliards de dollars, concernant notamment Arctic LNG 2, sur un total de 14,8 Mds$ de dépréciations d'actifs liées à la Russie pour l'ensemble de l'année 2022.