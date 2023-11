TotalEnergies : la baisse du baril en question

(Boursier.com) — Dans le sillage des cours du brut qui retombent sous les 80$ le brent, TotalEnergies reste discuté sur les 60 euros en bourse de Paris ce jeudi. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies ajuste son objectif de 70 à 69 euros tout en restant à l'achat. HSBC avait déjà abaissé sa cible de 73 à 71,5 euros en restant aussi à l'achat et Morgan Stanley avait réduit la mire sur le géant de l'énergie de 77 à 71 euros, tout en restant à 'surpondérer'... La banque US estime que même si plusieurs facteurs soutenant sa vision attrayante du secteur énergétique européen se sont désormais concrétisés, les aspects positifs à long terme restent valables. Les analystes de la banque soulignent que dans un contexte de marché plus large et incertain, le secteur de l'énergie offre encore suffisamment d'attraits : Ils citent des facteurs tels que des rendements élevés en matière de dividendes et de flux de trésorerie disponibles, ainsi que des rachats de titres importants. De plus, le secteur offre une diversification contre les risques majeurs liés à l'inflation et aux problèmes géopolitiques...