TotalEnergies investit dans une nouvelle co-entreprise en Inde avec Adani Green Energy

(Boursier.com) — TotalEnergies et Adani Green Energy Limited (AGEL) ont conclu un accord engageant afin de créer une nouvelle joint-venture, détenue à parts égales par TotalEnergies et AGEL, et disposant d'un portefeuille de 1.050 MWac (1.400 MWc). Ce portefeuille, à la fois solaire et éolien, comprendra des actifs opérationnels (300 MWac), en construction (500 MWac) et en développement (250 MWac). AGEL apportera les actifs à la joint-venture, tandis que TotalEnergies investira 300 millions de dollars en fonds propres afin de soutenir leur développement.

Cette nouvelle transaction permettra à TotalEnergies de renforcer son partenariat stratégique avec AGEL et d'accompagner l'entreprise dans son ambition de devenir le leader des énergies renouvelables en Inde, avec un objectif de 45 GW de capacité d'énergies renouvelables d'ici 2030.

La finalisation de la transaction, dont les modalités financières n'ont pas été précisées, est soumise aux conditions de clôture habituelles, avec notamment l'obtention de certaines approbations réglementaires.

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a déclaré : "TotalEnergies développe activement, notamment à travers AGEL, sa présence sur le marché indien des énergies renouvelables, un marché très intéressant à la fois par sa taille et sa croissance mais aussi par le développement récent d'un marché libéralisé. Après le lancement de notre première joint-venture AGEL23 en 2020 et notre prise de participation dans AGEL en 2021, cette nouvelle joint-venture avec AGEL nous permettra non seulement d'accélérer notre développement avec un accès direct à un large portefeuille d'actifs, mais aussi de contribuer à ce qu'AGEL devienne le leader indien des énergies renouvelables".