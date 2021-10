TotalEnergies investit 200 ME sur 3 ans en bornes de recharge sur autoroutes

(Boursier.com) — TotalEnergies va engager jusqu'à 200 millions d'euros sur un an pour équiper plus de 150 de ses stations sur autoroutes et voies express en bornes de recharge haute puissance pour véhicules électriques.

Cet investissement majeur a pour vocation d'accompagner l'essor de la mobilité électrique en France. Ainsi, à fin 2021, 60 stations autoroutières seront équipées en bornes de recharge haute puissance (de 50 à 175 kW). A fin 2022, plus de 110 stations-service TotalEnergies sur autoroutes et voies express seront équipées de stations de charge haute puissance (bornes de 175 kW). Parallèlement, TotalEnergies se positionnera activement sur les différents appels d'offres à venir des sociétés concessionnaires d'autoroute.

Au fil du temps, les équipements par TotalEnergies vont monter en puissance puisque à horizon 2023, le groupe vise 200 stations équipées en recharge haute puissance sur ces grands axes, auxquelles s'ajouteront 100 stations supplémentaires en zone urbaine, notamment sous forme de hubs de recharge.

TotalEnergies réaffirme ainsi son ambition de proposer à ses clients une station haute puissance tous les 150 kilomètres.

"Grâce aux revenus générés par nos activités d'hydrocarbures, nous pouvons investir massivement dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et ainsi accélérer notre transformation", souligne Alexis Vovk, Directeur général Marketing & Services de TotalEnergies. "Notre positionnement volontariste permet ainsi de soutenir l'essor de la mobilité électrique sur les déplacements longue-distance. L'installation de bornes haute puissance dans nos stations sur autoroutes et voies express en France contribue au Plan 100 000 bornes des autorités publiques".

Cette accélération est un des piliers de la stratégie de TotalEnergies d'être un acteur-clé de la mobilité électrique en Europe, et tout particulièrement en France.

Depuis 2020, TotalEnergies poursuit également son développement dans les grandes agglomérations mondiales avec un large portefeuille de points de recharge actuellement en opération ou en construction à Amsterdam et sa région (22.000), Anvers (3.000), Londres (1.700), Paris (2.300), Singapour (1.500) et Wuhan (11.000).