TotalEnergies : investissements en Inde en question suite à l'affaire Adani

(Boursier.com) — TotalEnergies fait le point sur ses investissements en Inde à la suite du 'scandale' Adani. Les investissements réalisés par TotalEnergies dans les entités d'Adani ont été effectués dans le plus strict respect des lois applicables - notamment indiennes - et des processus de gouvernance interne de la Compagnie. Les due diligences menées à l'occasion de ces investissements par TotalEnergies, jugées satisfaisantes, étaient conformes aux meilleures pratiques et tous les documents pertinents dans le domaine public ont été dûment examinés, notamment les documents détaillés communiqués aux autorités réglementaires, conformément aux lois applicables, explique le géant de l'énergie. TotalEnergies se félicite par ailleurs de l'annonce faite par Adani de confier une mission d'audit général à l'un des quatre grands cabinets d'audit financier mondiaux.

Les différentes entités dans lesquelles TotalEnergies a investi en partenariat avec Adani sont gérées conformément aux réglementations applicables. Les opérations quotidiennes des sociétés cotées en Inde - Adani Total Gas Limited (ATGL) et Adani Green Energy Limited (AGEL) - sont gérées par des équipes indépendantes de managers professionnels, et leurs conseils d'administration sont composés d'au moins 50% d'administrateurs indépendants et non dirigeants (5 sur 9 pour ATGL et 5 sur 10 pour AGEL). La société S. R. Batliboi & Co. LLP, membre du cabinet d'audit financier international EY, est commissaire aux comptes d'AGEL.

TotalEnergies détient actuellement les participations suivantes dans des coentreprises avec Adani : Adani Total Private Limited (50%) ; Adani Total Gas Limited (cotée, 37,4%) ; Adani Green Energy Limited (cotée, 19,75%) ; et AGEL23 (50%).

L'exposition de TotalEnergies résultant de ces participations est limitée, puisqu'elle représente 2,4% (3,1 milliards de dollars au 31 décembre 2022) des capitaux employés de la Compagnie et seulement 180 M$ de résultat opérationnel net en 2022. Ces sociétés étant mises en équivalence dans les comptes de la Compagnie, la Compagnie n'a procédé à aucune réévaluation dans ses comptes de ses participations dans les sociétés cotées ATGL et AGEL en lien avec à l'augmentation de la valeur de ses actions.

TotalEnergies rappelle s'être engagé avec Adani dans un partenariat énergétique à partir de 2018, en développant une première co-entreprise dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) : Adani Total Private Limited (ATPL). Cette joint-venture vise à développer le terminal de regazéification de GNL de Dhamra - qui devrait démarrer au 2ème trimestre 2023 - et à commercialiser du GNL. TotalEnergies a ensuite annoncé en 2019 l'acquisition d'une participation de 37,4% dans la société cotée Adani Total Gas Limited (ATGL) de distribution de gaz de ville. A fin 2022, ATGL opérait 33 licences de gaz de ville et environ 380 stations de distribution de gaz naturel comprimé (GNC).

TotalEnergies et le groupe Adani ont étendu leur partenariat en 2020 avec l'acquisition par TotalEnergies d'une participation minoritaire de 20% dans la société cotée Adani Green Energy Limited (AGEL) et d'une participation de 50% dans un portefeuille de 2,35 GWac d'actifs solaires en exploitation appartenant à AGEL (AGEL23), pour un investissement total de 2,5 milliards de dollars. AGEL possède environ 7 GWac de capacités installées, 10 GWac en construction et 3 GWac en développement avancé.