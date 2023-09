TotalEnergies installera et opérera 1.100 points de recharge haute puissance en Allemagne

(Boursier.com) — TotalEnergies a été sélectionnée pour installer et opérer 1100 points de recharge haute puissance (HPC) dans le cadre de l'appel d'offres Deutschlandnetz ("?Réseau Allemagne?") lancé par le gouvernement allemand. Ces nouveaux points de recharge (jusqu'à 200 kW) seront déployés sur 134 sites de recharge à travers l'est, le centre et l'ouest du pays et seront entièrement alimentées en électricité renouvelable.

L'un des plus grands appels d'offres en Europe

L'appel d'offres, lancé par le ministère fédéral allemand du Numérique et des Transports (BMDV), vise à créer un réseau national de recharge rapide adapté aux besoins des clients et composé de 8.000 nouveaux points de recharge haute puissance, sur près de mille sites à travers l'Allemagne. TotalEnergies installera ses 1.100 points de recharge haute puissance aussi bien en zone rurale qu'en ville.

La recharge Haute Puissance est une technologie permettant aux véhicules électriques compatibles de se recharger à une puissance supérieure à 50 kW et jusqu'à 300 kW. Selon le type de véhicule, une telle puissance permet de retrouver une autonomie de 100 kilomètres en 6 minutes et de recharger environ 80% de la batterie en une vingtaine de minutes.

TotalEnergies, un acteur majeur de la mobilité électrique

Cette annonce en Allemagne s'inscrit dans l'ambition de la Compagnie d'opérer plus de 1.000 sites de recharge haute puissance pour véhicules électriques en Europe d'ici à 2028.

Acteur majeur

Après avoir remporté en juin 2023 le contrat pour l'installation et l'opération de 500 points de recharge publiques (11 kW) à Berlin, TotalEnergies confirme ainsi son rôle d'acteur majeur de la mobilité électrique en Allemagne.

La Compagnie a déjà installé plus de 4.500 points de recharge à travers le pays. Dans l'ensemble de ces projets, TotalEnergies se positionne non seulement sur l'investissement mais assure également l'intégralité du processus : de la conception à l'installation, puis sur la phase de déploiement avec l'opération et la maintenance des bornes.

Pour assurer une expérience optimale aux clients conducteurs de véhicules électriques, TotalEnergies équipera tous ses sites de recharge haute puissance en Europe d'un espace d'attente agréable, équipé de sanitaires et d'une offre restauration, et assurera l'accès à toutes les principales options de paiement.

"Pour TotalEnergies, cette attribution est une formidable opportunité de mettre à la disposition de clients détenteurs de véhicules électriques nos sites de recharge haute puissance et ainsi de donner un coup d'accélérateur à l'essor de la mobilité électrique en Allemagne. Avec ce nouveau contrat, TotalEnergies démontre sa capacité à se positionner sur des emplacements stratégiques pour développer la recharge haute puissance en Europe", a déclaré Thierry Pflimlin, directeur général Marketing & Services de TotalEnergies. "En Allemagne comme sur tous les marchés où nous nous développons dans la mobilité électrique, nous nous engageons à proposer à nos clients des infrastructures de recharge durables et fiables pour répondre le plus efficacement à leurs besoins."