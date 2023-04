TotalEnergies inscrit la résolution consultative présentée par un groupe d'actionnaires sur le climat

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de TotalEnergies s'est réuni le 26 avril 2023 sous la présidence de M. Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général. Il a examiné les documents relatifs à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de TotalEnergies SE et en particulier, la demande d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'un projet de résolution de nature consultative portée par un groupe d'actionnaires, représentant moins de 1,4% du capital de la société.

Ce projet demande à la société de se doter d'objectifs d'émissions indirectes dites de 'scope 3' liées à l'utilisation des produits énergétiques vendus à ses clients qui soient "alignés avec l'Accord de Paris sur le climat".

"La résolution proposée n'apporte pas de réponse crédible aux enjeux du changement climatique et serait contraire aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses clients.

Les émissions indirectes rapportées au titre du scope 3 par TotalEnergies correspondent aux émissions directes (scope 1) du consommateur de ces produits : les clients de l'entreprise qui décident d'utiliser ces produits" commente le groupe.

"Par exemple, les émissions associées au kérosène vendu par la Compagnie entrent d'abord dans le scope 1 de la compagnie aérienne qui utilise ce carburant, mais sont aussi comptabilisées dans le scope 3 des émissions indirectes du constructeur du moteur d'avion, du constructeur de l'avion, de l'aéroport et de TotalEnergies. Les scope 3 ne sont pas additifs mais ils se superposent. Un objectif de réduction en valeur absolue du scope 3 d'une entreprise comme TotalEnergies, sans réduction des scope 1 correspondants des utilisateurs de produits énergétiques, n'est en réalité pas pertinente pour faire baisser les émissions de GES mondiales.

En visant les émissions indirectes de gaz à effet de serre liées à l'utilisation des produits énergétiques vendus par TotalEnergies à ses clients (scope 3), l'adoption de cette résolution conduirait à rendre la Compagnie responsable de ces émissions alors que l'usage de ces produits relève de la décision de ses clients. TotalEnergies ne fabrique ni avion, ni automobile, ni ciment ou acier mais fournit des produits énergétiques qui sont utilisés ou transformés par d'autres industries pour offrir des services ou des biens. La Compagnie ne peut donc pas être tenue pour responsable de la réduction des émissions liées à l'usage des produits utilisés par ses clients".

"Bien sûr, TotalEnergies agit pour contribuer à la transformation de la demande en énergie et ainsi aider ses clients à réduire leur scope 1.Grâce à sa stratégie multi-énergies, TotalEnergies fait évoluer son offre pour offrir une palette plus large de produits énergétiques y compris décarbonés, par exemple en développant des carburants aériens durables, et accompagne ses clients dans leurs plans de décarbonation. Mais ce sont bien les actions concertées de tous les acteurs de la chaîne énergétique qui peuvent faire évoluer les modes de consommation d'énergie : politiques publiques destinées à orienter la consommation d'énergie, initiatives sectorielles des entreprises consommatrices d'énergie, évolutions techniques et technologiques" poursuit le groupe.

"Baisser drastiquement les émissions de scope 3 en valeur absolue au niveau mondial de TotalEnergies, sans que la structure globale de la demande en énergie n'évolue, conduirait à diriger cette demande vers d'autres fournisseurs, notamment des compagnies pétrolières nationales de pays producteurs. Cette stratégie n'aurait ainsi aucun effet à la baisse sur les émissions mondiales de gaz à effet de serre, donc aucun effet bénéfique pour le climat. La mise en oeuvre de cette stratégie serait mauvaise pour ses actionnaires dans la mesure où la Compagnie devrait céder ses activités de commercialisation de produits pétroliers et de gaz à d'autres opérateurs. Ce serait également une stratégie contre-productive pour les clients de TotalEnergies qui se doit d'assurer leur sécurité d'approvisionnement énergétique tout en les accompagnant dans leur démarche de décarbonation".