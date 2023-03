TotalEnergies : grimpe, Morgan Stanley en renfort

(Boursier.com) — TotalEnergies s'adjuge 2% à 54,9 euros à l'ouverture du marché parisien, dopé par une note de Morgan Stanley qui a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur le géant de l'énergie avec une cible ajustée de 66 à 64 euros. Les perspectives structurelles et cycliques du secteur pétrolier ne sont pas synchronisées, avec des perspectives de prix des matières premières mitigées, des estimations du consensus "remarquablement élevées" et des rendements de dividendes "exceptionnellement bas", affirme le broker. La banque plébiscite TotalEnergies alors que le groupe est la seule major européenne à disposer d'un portefeuille en amont offrant un potentiel de croissance important, disposant de la capacité de financer tous les investissements nécessaires pour stimuler cette croissance, avec suffisamment de fonds pour retourner du cash aux actionnaires jusqu'en 2030 et avec des flux de trésorerie supplémentaires au-delà.