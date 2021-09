(Boursier.com) — TotalEnergies , Green Investment Group et Qair, s'associent pour soumettre une offre commune en vue de développer un parc éolien flottant au large des côtes Sud de la Bretagne. Le groupement a été présélectionné par la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) pour participer au dialogue concurrentiel préalable à l'attribution de ce projet d'une capacité allant jusqu'à 270 MW qui permettra de fournir de l'énergie verte à 250 000 foyers. Le groupement, convaincu du potentiel de la France, souhaite participer au développement de la filière et considère cet appel d'offres comme une étape clé. TotalEnergies, GIG et Qair entendent associer les acteurs locaux à toutes les étapes du projet afin de favoriser l'économie locale et permettre aux territoires bretons de bénéficier pleinement des retombées positives du parc éolien flottant.

Le groupement entend s'appuyer sur les compétences techniques et les capacités financières de ses membres qui disposent d'une forte expérience dans le secteur de l'éolien en mer pour lequel ils ont de grandes ambitions. TotalEnergies, compagnie multi-énergies, dispose grâce à ses activités historiques d'une expertise des opérations et de la maintenance offshore. Le groupe développe par ailleurs déjà des projets éoliens en mer d'une capacité cumulée d'environ 6 GW, dont 3 projets flottants en Europe et Asie. Green Investment Group, leader du financement de projets d'énergies renouvelables, a investi plus de 30 milliards d'euros dans ce secteur. Avec 14 GW de capacité en développement à travers le monde, GIG est l'un des premiers acteurs mondiaux de l'éolien en mer. Qair, producteur indépendant d'énergie renouvelable et pionner de l'éolien flottant en France, dispose de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine et d'un fort ancrage en France.