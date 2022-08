TotalEnergies : grand projet de séquestration de CO2 en mer au large de l' Australie

(Boursier.com) — Le partenariat Bonaparte CCS Assessment entre TotalEnergies (26%), INPEX (53%, opérateur) et Woodside (21%) s'est vu attribuer un permis d'évaluation de stockage de CO2 au large de la côte nord-ouest de l'Australie, autorisant les partenaires à réaliser des travaux d'évaluation et d'appréciation sur le permis G-7-AP, considéré comme une zone prometteuse pour la séquestration géologique de CO2. Les travaux d'évaluation commenceront en 2023.

En offrant une capacité de séquestration de CO2 dans la région, ce projet complète les solutions existantes visant à éviter et à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'Ichthys LNG, une usine de liquéfaction de gaz naturel situé non loin, dont TotalEnergies (26%) est un partenaire fondateur. Ce projet s'inscrit pleinement dans les initiatives de TotalEnergies visant à promouvoir et développer les technologies de captage et de stockage du carbone (CCS) pour atteindre la neutralité carbone.

"Ce permis d'évaluation de stockage de CO2 est prometteur et s'inscrit pleinement dans notre stratégie visant à fournir plus d'énergie avec moins d'émissions, et dans notre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, ensemble avec la société. TotalEnergies a pour objectif de développer une capacité de plus de 10 Mt/an de CCS d'ici 2030, incluant le stockage pour ses installations ainsi que l'offre de stockage pour ses clients", a déclaré Julien Pouget, directeur général de TotalEnergies pour la région Asie-Pacifique E&P et Renouvelables."En tant que partenaire au sein d'Ichthys LNG et de Bonaparte CCSAssessment, TotalEnergies est bien placé pour contribuer à la production en Australie d'un GNL à faible émissions de carbone".