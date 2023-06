TotalEnergies : fournira du biométhane certifié durable à Saint-Gobain

(Boursier.com) — TotalEnergies a signé avec Saint-Gobain France un accord de vente (Biomethane Purchase Agreement) de 100 GWh sur une période de 3 ans à partir de 2024. Le biométhane sera produit par TotalEnergies sur son site de BioBéarn, entré en service en début d'année et dont la production est certifiée durable par l'ISCC selon les meilleurs critères de durabilité de la directive européenne REDII. TotalEnergies est l'un des tout premiers producteurs à obtenir, en France, cette certification.

Par l'acquisition des garanties d'origine, et du fait de leur certification durable, Saint-Gobain pourra ainsi attester, dans le cadre du système d'échange des quotas d'émission de l'Union européenne, de la décarbonation de ses consommations énergétiques en France. Ce contrat constitue par ailleurs un exemple en matière de vente de biométhane non soutenue par des subventions et donc sur une base purement commerciale.

"Avec ce contrat, TotalEnergies accompagne Saint-Gobain dans sa démarche de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en France, conformément à l'ambition de TotalEnergies d'aider ses clients à décarboner leurs activités. C'est aussi une première étape vers l'émergence en Europe d'un marché commercial du biométhane, permettant ainsi le développement de la production sans recours aux subventions publiques", a déclaré Stéphane Michel, Directeur Général Gas, Renewables & Power de TotalEnergies. "Ce contrat s'inscrit par ailleurs dans notre ambition de participer activement au développement du biogaz en France et plus largement dans le monde".

"La signature de ce contrat donne des perspectives aux acteurs du biométhane pour développer des infrastructures sur le territoire français. Cette première pour Saint-Gobain en France témoigne de la volonté de diversification des approvisionnements en énergies décarbonées, soutenant le développement et la pérennité de nouvelles filières énergétiques locales. Cet approvisionnement en énergie décarbonée participe également de l'engagement pris par Saint-Gobain de réduire de 33% ses émissions de CO2 de scopes 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport à 2017, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050", a indiqué Thierry Fournier, Directeur Général de Saint-Gobain France.