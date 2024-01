TotalEnergies finalise la transaction avec Alimentation Couche-Tard pour 3,4 MdsE concernant les stations-service en Europe

(Boursier.com) — TotalEnergies a conclu ce la mise en oeuvre des accords signés en mars 2023 avec Alimentation Couche-Tard ("Couche-Tard"). La transaction, sur la base d'une valeur d'entreprise de 3,1 milliards d'euros (soit plus de 15 années de cash-flow net après impact fiscal), a été finalisée en deux étapes, le 28 décembre 2023 avec la transaction relative au réseau en Allemagne et le 3 janvier 2024, avec les transactions relatives aux réseaux aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique.

TotalEnergies a reçu un montant cash global après ajustements et avant impôts de 3,4 milliards d'euros (soit environ 3,8 milliards $, dont environ 2,4 milliards $ en décembre 2023).

Pour rappel, la transaction portait sur les réseaux de stations-service de TotalEnergies dans les pays suivants :

-En Allemagne et aux Pays-Bas, TotalEnergies a cédé l'intégralité de ses réseaux à Couche-Tard.

-En Belgique et au Luxembourg, TotalEnergies et Couche-Tard se sont associés au sein d'une joint-venture (TotalEnergies 40%, Couche-Tard 60%).

TotalEnergies continuera d'approvisionner les stations-service de ces quatre pays durant au moins cinq ans, notamment grâce à ses raffineries d'Anvers (Belgique) et de Leuna (Allemagne).