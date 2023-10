TotalEnergies : finalise la cession de ses sables bitumineux canadiens

(Boursier.com) — TotalEnergies EP Canada Ltd a finalisé, le 4 octobre, la cession à ConocoPhillips d'une participation de 50% dans l'actif de sables bitumineux de Surmont, ainsi que de certaines obligations logistiques associées.

La transaction a été conclue pour un montant de base de 4,03 milliards de dollars canadiens (environ 3 milliards de dollars américains), ainsi que des paiements additionnels pouvant atteindre 440 millions de dollars canadiens (environ 330 M$ US).

La date effective de la transaction est le 1er avril 2023.

En incluant les ajustements de prix, TotalEnergies a donc reçu un paiement comptant au 'closing' de 3,7 milliards de dollars canadiens (environ 2,75 Mds$ US). Au niveau de prix actuel du WCS (Western Canadian Select) et de production de l'actif, TotalEnergies recevrait l'intégralité des paiements additionnels d'ici un an.

TotalEnergies a également signé un accord en vue de la cession à Suncor de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd., comprenant notamment sa participation dans l'actif de sables bitumineux de Fort Hills ainsi que certaines obligations logistiques associées. Le montant de la transaction s'élève à 1,47 milliard de dollars canadiens (environ 1,1 Md$ US). La finalisation de cette transaction est attendue d'ici fin 2023.

"La cession de nos actifs dans les sables bitumineux canadiens est en ligne avec notre stratégie de concentrer notre allocation de capital sur des actifs Oil & Gas à point mort bas. Comme annoncé lors de notre journée investisseurs du 27 septembre, les produits de ces ventes seront partagés avec nos actionnaires sous la forme de 1,5 G$ de rachats d'actions en 2023, pour un retour à l'actionnaire attendu d'environ 44% du cash-flow (CFFO) cette année", a déclaré Jean-Pierre Sbraire, Directeur financier de TotalEnergies.