TotalEnergies : étape majeure aux Etats-Unis avec Borealis

(Boursier.com) — TotalEnergies et son partenaire autrichien Borealis célèbrent le démarrage de leur nouvelle unité de polyéthylène Borstar. D'une capacité de 625 000 tonnes par an, elle fera plus que doubler la production actuelle de leur joint-venture Baystar sur le site de Bayport, dans l'État du Texas. Cette nouvelle unité, dont la construction représente un coût de 1,4 milliard de dollars, vient compléter le projet pétrochimique intégré des deux partenaires, qui englobe le site étendu de polyéthylène à Bayport ainsi qu'un craqueur d'éthane situé sur la plateforme de TotalEnergies à Port Arthur (Texas). La nouvelle unité de polyéthylène, appelée 'Bay 3', fait passer la production totale de l'ensemble du site de Baystar à plus d'un million de tonnes.

Bay 3 fait appel à la dernière technologie brevetée Borstar 3G, agréée pour la première fois en Amérique du Nord, qui permet de créer des polymères avancés, à haute valeur ajoutée et plus durables grâce à une réduction du poids et à l'incorporation d'une plus grande part de matériaux recyclés. Ces polymères serviront à diverses applications finales dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des biens de consommation. "Après l'inauguration du craqueur d'éthane à Port Arthur l'an dernier, le démarrage de cette nouvelle unité de polyéthylène est un nouveau pas en avant pour cette joint-venture, qui vise à faire de Baystar un acteur pétrochimique américain pleinement intégré", a déclaré Bernard Pinatel, directeur général de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies. "L'aboutissement de cette joint-venture permet également à TotalEnergies de concrétiser son ambition de croissance aux Etats-Unis". "L'arrivée de notre technologie brevetée Borstar en Amérique du Nord, par le biais de Baystar, constitue une étape cruciale vers l'objectif défini par la stratégie de nos propriétaires : devenir un leader mondial des produits chimiques avancés et durables et des solutions matérielles", ajoute Thomas Gangl, CEO de Borealis.