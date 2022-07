TotalEnergies et Veolia s'associent pour construire la plus grande centrale solaire pour une usine de dessalement d'eau de mer à Oman

(Boursier.com) — TotalEnergies et Veolia ont signé un accord pour lancer la construction du plus grand projet photovoltaïque destiné à alimenter une usine de dessalement d'eau de mer, dans la ville de Sur, à Oman. La centrale sera située sur le terrain de l'usine de Sharqiyah Desalination, référence à Oman et dans le golfe Persique, qui fournit de l'eau potable à plus de 600.000 habitants de l'est du pays.

Ce projet solaire, d'une capacité de 17 mégawatts-crête (MWc), sera le premier du genre à voir le jour au Moyen-Orient. Il produira plus de 30?gigawatts-heures (GWh) par an d'électricité verte, soit plus du tiers de la consommation quotidienne de l'usine de dessalement, lui permettant d'éviter près de 300.000 tonnes d'émissions de CO2.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du sultanat en matière d'énergie, qui prévoit de faire passer la part des renouvelables à 30% de sa consommation d'électricité d'ici à 2030. L'installation comportera plus de 32.000 panneaux haute efficacité et fera appel à un système de suiveur est-ouest innovant afin d'optimiser la production d'énergie. Il s'étendra sur une superficie de 130.000 mètres carrés, soit l'équivalent d'environ 18 terrains de football.

"Chez Veolia, nous nous engageons à réaliser la transformation écologique du secteur de l'eau pour nos clients et pour nos propres actifs. Nous sommes heureux de lancer la construction de cette usine solaire sur notre unité de dessalement de la ville de Sur, afin de pouvoir l'alimenter en électricité verte et de réduire considérablement son empreinte carbone", Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia. "Comptant parmi les principaux acteurs du secteur de l'eau à Oman, Veolia est pleinement engagée en soutien aux objectifs de développement durable de la Vision 2040 pour les populations et les industries du sultanat. Notre projet solaire avec TotalEnergies va dans cette direction."

"Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de notre stratégie, qui est de développer les énergies renouvelables au Moyen-Orient afin de fournir à nos clients des solutions propres, fiables et abordables", a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies. "Nous sommes engagés à aider Veolia à décarboner ses opérations, en tirant parti de notre expérience dans le déploiement de solutions photovoltaïques sur des sites industriels complexes. En tant que Compagnie multi-énergies mondiale, notre objectif est de contribuer au développement des renouvelables à Oman et dans sa région.?"

Veolia déploie des solutions pour l'optimisation énergétique de l'activité de dessalement, notamment celle de son usine de Sharqiyah Desalination. Le Groupe, en partenariat avec TotalEnergies, a décidé de faire un pas de plus vers la transformation écologique en utilisant une énergie renouvelable pour alimenter l'usine en remplacement des énergies fossiles".

TotalEnergies a pour ambition d'aider les pays producteurs d'hydrocarbures à bâtir un avenir plus durable par une meilleure utilisation de leurs ressources naturelles, notamment l'énergie solaire, avec pour effet direct de faciliter l'accès de la population à une électricité plus propre, plus fiable et plus abordable. La Compagnie tire ainsi parti de sa position de leader dans cette région pour développer des projets solaires de grande envergure au Qatar, en Irak ou en Libye. Ceux-ci illustrent le modèle de développement durable de TotalEnergies, compagnie multi-énergies mondiale qui accompagne les pays producteurs dans leur transition énergétique.