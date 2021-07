TotalEnergies et Veolia s'allient pour développer la culture des microalgues à partir de CO2

Crédit photo © TotalEnergies

(Boursier.com) — TotalEnergies et Veolia s'associent pour accélérer le développement de la production de microalgues à partir de CO2. Les partenaires combinent leur savoir-faire pour développer un projet de recherche d'une durée de 4 ans sur le site de la bioraffinerie de la Mède, opérée par TotalEnergies, visant à terme la production de biocarburants. Grâce à la photosynthèse, les microalgues utilisent la lumière du soleil et le CO2 d'origine atmosphérique ou industrielle pour croître. Arrivées à maturité, elles peuvent être transformées en biocarburants de nouvelle génération à faible intensité carbone. Dans le cadre du projet, une plateforme d'essais est mise en place pour comparer différents systèmes innovants de culture de microalgues et identifier les plus performants.

Veolia apporte ainsi son expertise dans la filière de l'eau pour optimiser la gestion du milieu aquatique des cultures, ainsi que la valorisation de la biomasse algale comme solution efficace de captage du CO2. TotalEnergies, en synergie avec les métiers du site de La Mède, apporte son savoir-faire dans la biomasse, le raffinage et la production de biocarburants avancés, ainsi que les technologies de captage et de valorisation du CO2.