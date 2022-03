TotalEnergies et Sempra renforcent leur alliance stratégique en Amérique du Nord pour développer les exportations de GNL et les renouvelables

(Boursier.com) — TotalEnergies et Sempra renforcent leur alliance stratégique en Amérique du Nord en signant deux protocoles d'accord : l'un pour développer au Mexique le projet Vista Pacífico LNG d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) et l'autre pour codévelopper plusieurs projets renouvelables à terre et en mer.

Vista Pacífico LNG est un projet d'usine de liquéfaction de GNL de taille intermédiaire sur la côte ouest du Mexique, bien située pour l'export vers les marchés à forte demande, notamment d'Asie et d'Amérique du Sud. Sempra a signé un protocole d'accord avec la CFE, compagnie publique d'électricité du Mexique, portant sur la possibilité d'un développement conjoint de ce projet.

L'accord signé avec Sempra prévoit que TotalEnergies puisse enlever un tiers de sa production et devenir actionnaire du projet, avec un participation d'au moins 16,6%.

Le second protocole d'accord prévoit le développement conjoint de plusieurs projets renouvelables en Amérique du Nord avec :

-l'acquisition potentielle par Sempra de 30% de la participation de TotalEnergies dans un projet éolien offshore situé au large de la Californie qui fera l'objet de prochaines enchères ;

-l'acquisition potentielle par TotalEnergies de 30% de la participation de Sempra dans certains projets renouvelables à terre, en cours de développement le long de la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis.

"Nous sommes heureux de renforcer une nouvelle fois notre partenariat avec Sempra en Amérique du Nord dans le domaine du GNL et de l'étendre aux énergies renouvelables. Ces dernières années, TotalEnergies est devenu le premier exportateur de GNL américain et a assemblé un portefeuille de 4 GW de projets solaires et 3 GW de projet éolien en mer, en cours de développement aux États-Unis" a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. "Cette nouvelle étape de notre collaboration nous permet d'aller plus loin encore dans notre ambition d'offrir à nos clients une énergie durable, abordable et fiable, en ligne avec notre transformation en compagnie multi-énergies".

TotalEnergies et Sempra sont déjà partenaires au sein de Cameron LNG, une usine d'exportation de GNL d'une capacité de 12 Mtpa située à Hackberry, en Louisiane, et d'ECA LNG, un projet d'une capacité d'environ 3 Mtpa en construction dans l'État mexicain de Basse-Californie.