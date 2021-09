TotalEnergies et Safran s'allient dans l'aérien

(Boursier.com) — TotalEnergies et Safran ont signé un partenariat en vue de développer ensemble des solutions techniques et commerciales pour répondre aux enjeux de la décarbonation du secteur aérien. En ligne avec l'ambition de neutralité carbone à horizon 2050 des deux entreprises, ce partenariat majeur vise à accélérer la réduction des émissions de CO2 du secteur, dans laquelle les carburants aériens durables (appelés également 'Sustainable Aviation Fuel' ou SAF) jouent un rôle essentiel. Le champ de collaboration s'appuie sur les domaines respectifs d'excellence de Safran et de TotalEnergies pour le développement et l'utilisation de ces carburants et acquérir une vision commune et complète des filières et des usages, en intégrant les objectifs de développement durable dans leur ensemble.

Ce partenariat vise, à court terme, à obtenir une compatibilité des moteurs actuels avec un taux d'incorporation allant jusque 100% de SAF et à plus long terme, optimiser l'efficacité énergétique et environnementale des couples moteurs/carburants. Cette collaboration pourra s'étendre à d'autres sujets tels que l'adaptation des systèmes carburants aux SAF ou encore le développement de batteries de nouvelle génération pour les moteurs électriques.

Le partenariat se décline en trois volets :

- Recherche, Technologie & Innovation matérialisé par le développement de briques technologiques validées par des essais d'ensembles propulsifs au sol et par des démonstrations d'essais moteurs en vol ;

- Approvisionnement en carburants aériens durables, produits en France par TotalEnergies, pour la décarbonation des essais des moteurs d'avions et d'hélicoptères de Safran sur ses sites français ;

- Dialogue & Promotion à travers des actions de sensibilisation auprès des acteurs publics et privés au niveau national, européen et international.

Les carburants aériens durables sont une des solutions immédiatement disponibles pour une réduction significative des émissions de CO2 du transport aérien car incorporables dès à présent à hauteur de 50% sans modification des infrastructures logistiques, des avions ou des moteurs existants. Safran est un acteur clé de projets visant à permettre une incorporation à 100% de SAF dans les aéronefs existants.

La législation française prévoit aujourd'hui l'incorporation de 1% de biocarburant sur tous les vols au départ de France à partir de 2022, tandis que la Commission européenne porte l'ambition d'incorporer 2% de SAF en 2025 et 5% en 2030, dans le cadre du pacte vert européen.