TotalEnergies et Plastic Omnium signent un partenariat stratégique

TotalEnergies et Plastic Omnium ont conclu un partenariat stratégique afin de développer conjointement des matériaux plastiques en polypropylène recyclé répondant aux normes exigeantes des pièces de carrosserie automobiles, notamment en matière d'esthétique et de sécurité. Dans le cadre de cet accord, les partenaires mettront en commun leurs compétences en innovation et ingénierie pour concevoir de nouveaux types de polypropylènes recyclés plus performants et respectueux de l'environnement, tout en apportant des réponses concrètes aux défis de la fin de vie des plastiques. Ces matériaux, contenant de 20% à 100% de matière recyclée issue de sources industrielles et ménagères, ont une empreinte carbone jusqu'à six fois inférieure à leur équivalent en matière vierge.

Les matériaux plastiques dans les pièces de carrosserie jouent un rôle clé dans la réduction des émissions de CO2 du secteur automobile. Ils permettent l'optimisation de l'aérodynamisme et la réduction du poids des véhicules, contribuant ainsi à la baisse de consommation de carburant des véhicules thermiques, comme à l'amélioration de l'autonomie des véhicules électriques.