TotalEnergies et Paprec développent la première filière française de recyclage chimique des films plastiques

(Boursier.com) — TotalEnergies et Paprec, leader du recyclage plastique en France ont conclu un accord commercial à long terme pour développer la première filière française de recyclage chimique des déchets de films plastiques. Cet accord permet à TotalEnergies de sécuriser l'approvisionnement de la future usine de recyclage chimique de déchets plastiques de Grandpuits.

Dans le cadre de cet accord, Citeo, principal éco-organisme en charge de la fin de vie des emballages ménagers français, fournira des déchets plastiques flexibles issus du tri des emballages post-consommation. Ces derniers seront acheminés sur l'usine Paprec Plastiques 80 à Amiens où une chaîne de tri et de préparation dédiée, la première du genre, va être construite. TotalEnergies utilisera ces déchets d'origine française sur l'usine de recyclage chimique, située sur la plateforme zéro pétrole de Grandpuits, et produira des plastiques recyclés aux caractéristiques identiques à celles des plastiques vierges, aptes au retour au contact alimentaire.

D'une capacité de traitement de 15.000 tonnes de déchets par an, cette usine de recyclage chimique, construite par TotalEnergies (60%) et Plastic Energy (40%), sera mise en service en 2024.

"Cet accord à long terme marque une étape importante pour notre usine de recyclage chimique à Grandpuits en garantissant son approvisionnement en déchets d'origine française", a déclaré Valérie Goff, Senior Vice President Renewable Fuels & Chemicals de TotalEnergies "Il concrétise l'engagement de TotalEnergies pour développer une économie circulaire des plastiques et contribue aussi pleinement à notre ambition de produire 30% de polymères circulaires à horizon 2030".

"Notre vocation est de proposer à nos clients et partenaires des emballages circulaires - qui permettent de rendre à la matière son usage originel et de réaliser des économies de carbone. Nous menons ce programme de manière offensive et innovante sur les résines monocouches comme le PET, le PEHD et le PVC. Cette innovation menée avec TotalEnergies est une solution complémentaire au recyclage mécanique ou "bas carbone", qui ne permet pas cette circularité pour des plastiques moins bien éco-conçus ou trop souillés. Soutenir et développer l'excellence industrielle à la française est l'une des vocations du groupe", souligne Sébastien Petithuguenin, Président Directeur général de Paprec Plastiques.

Les dates clés de la reconversion du site de Grandpuits

Septembre 2020 : annonce de la reconversion de la raffinerie en "plateforme zéro pétrole".

Février 2021 : arrêt des activités de raffinage sur le site.

Juillet-décembre 2022 : démarrage des centrales solaires de Gargenville puis Grandpuits, les plus grandes de la région Ile-de-France

Septembre 2022 : partenariat avec Saria qui permet de porter la capacité de production de carburant aérien durable du site de 170.000 à 210.000 tonnes par an.

Novembre 2022 : TotalEnergies et Air Liquide innovent pour produire et valoriser de l'hydrogène renouvelable et bas carbone utilisé par la future bioraffinerie pour la production de carburant aérien durable.

Mars 2023 : accord avec Paprec pour le développement de la première filière française de recyclage chimique des déchets de films plastiques.