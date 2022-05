(Boursier.com) — TotalEnergies et Orsted s'associent pour répondre aux appels d'offres éolien offshore de la zone "Holland Coast West" aux Pays-Bas, avec pour objectif de parvenir à un impact net positif sur la biodiversité et le système énergétique néerlandais. Les deux sites concernés sont situés à 53 kilomètres des côtes néerlandaises et ont une capacité cumulée de près de 1,5 gigawatts. Leaders mondiaux des énergies renouvelables et de l'éolien offshore, Orsted et TotalEnergies combineront leurs forces dans le cadre de ces appels d'offres en vue de contribuer à l'objectif des Pays-Bas de développer plus de 70 GW de capacité d'éolien offshore d'ici 2050 pour la production d'électricité associée à la production d'hydrogène à grande échelle.

En tant que plus grand développeur de parcs éoliens offshore au monde, Orsted dispose d'une expérience de pointe dans le développement et la construction de parcs offshore dans le respect le plus strict des principes de développement durable et d'écologie. Orsted entend avoir un impact positif sur la biodiversité d'ici 2030. En outre, Orsted possède une expérience mondiale significative dans la fourniture d'énergie verte à grande échelle pour les communautés et l'industrie. La réalisation réussie - dans le respect des délais et du budget pendant une pandémie mondiale - du parc éolien de Borssele 1&2 démontre qu'Orsted est un partenaire fiable pour la transformation verte des Pays-Bas.

TotalEnergies déploiera son expertise reconnue dans les opérations offshore et sa longue expérience en tant qu'entreprise énergétique intégrée aux Pays-Bas, grâce à un ambitieux programme d'investissement dans les énergies vertes et la production d'hydrogène pour décarboner ses activités industrielles dans la province de Zélande. TotalEnergies assurera également la stabilité du réseau électrique néerlandais tout en inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

L'appel d'offres HKW VI permettra de renforcer l'intégration des critères écologiques dans le développement des parcs éoliens. De par ses mesures, son programme de suivi sans précédent et sa forte coopération avec des entreprises, des institutions, des universités et des ONG, il privilégie la coordination avec l'ensemble des parties, tant internationales que locales, en vue d'acquérir les connaissances nécessaires pour que les parcs éoliens puissent contribuer à la protection de la nature.

Zeeland est le plus grand cluster d'hydrogène des Pays-Bas. Avec une capacité d'électrolyse de 600 MW, il pourra devenir le plus grand cluster d'hydrogène vert du monde d'ici 2027, alimenté uniquement par le parc éolien Holland Coast West. En y ajoutant, entre autres, le transport électrique, les batteries et l'électrification directe de l'industrie, nous parviendrons à une intégration maximale des systèmes électrique. Le nom des lauréats de l'appel d'offres devrait être annoncé par le gouvernement néerlandais à l'automne.