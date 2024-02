TotalEnergies et ONGC en Inde nouent un partenariat de détection et de mesure des émissions de méthane

(Boursier.com) — A l'occasion de l'India Energy Week 2024, TotalEnergies et la Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) ont signé un accord de coopération afin de mener des campagnes de détection et de mesure des émissions de méthane avec AUSEA (Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Applications), une technologie pionnière de TotalEnergies.

ONGC a lancé un appel à ses partenaires technologiques internationaux afin de réduire ses émissions de méthane en Inde d'ici 2030. De son côté, TotalEnergies a décidé de partager sa technologie AUSEA pour accompagner le mouvement de l'industrie vers le zéro émission de méthane d'ici 2030. Embarqué sur un drone, et développé par TotalEnergies et ses partenaires de R&D, AUSEA est constitué d'un double capteur capable de détecter et de quantifier les émissions de méthane et de dioxyde de carbone tout en identifiant la source de ces émissions. Cette technologie marque une avancée dans la détection et la mesure des émissions de méthane par rapport aux techniques classiques. En permettant d'atteindre des points d'émissions difficilement accessibles sur tout type de site industriel, tant onshore qu'offshore, AUSEA compte parmi les technologies les plus précises de l'industrie.

L'accord de coopération a été signé pour TotalEnergies par Dr. Sangkaran Ratnam, Country Chair de TotalEnergies en Inde, et pour ONGC par Mme Sushma Rawat, Directrice (Exploration) de ONGC.