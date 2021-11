TotalEnergies et Norauto/Auto5 concluent un accord de partenariat

(Boursier.com) — TotalEnergies et Norauto/Auto5 ont signé un accord de partenariat... La carte Fleet de TotalEnergies est désormais acceptée dans les 409 centres Norauto en France et les 52 centres Auto5 en Belgique. Les professionnels peuvent ainsi présenter leur carte Fleet de TotalEnergies pour bénéficier de la prise en charge de l'entretien et des pneus de leurs véhicules chez le spécialiste du Centre-Auto.

Le partenariat entre le groupe Mobivia et TotalEnergies est né d'une volonté commune de proposer des solutions visant à faciliter et sécuriser le parcours des professionnels automobilistes. Ce partenariat répond à un besoin des flottes de simplifier la gestion des frais liés aux véhicules, en leur faisant bénéficier d'un nouveau moyen de prise en charge, simple et innovant.

TotalEnergies continue ainsi d'enrichir son offre BtoB en France et en Belgique. Cet accord s'inscrit dans la stratégie de faciliter la mobilité des professionnels en leur proposant toujours plus de services. De son côté, Mobivia, qui exploite les réseaux Norauto en France et Auto5 en Belgique, accélère ainsi sa stratégie de services aux entreprises.

Précisons encore qu'Auto5 est le pionnier du concept de centre auto en Belgique. Le groupe Mobivia est leader européen de la maintenance automobile. Norauto est leader européen de l'entretien et de l'équipement automobile.