TotalEnergies et l'Université Technique du Danemark créent un centre d'excellence

(Boursier.com) — Patrick Pouyanné, lors de de son déplacement au Danemark, a signé avec le Président de l'Université Technique du Danemark (DTU) un accord portant sur la création du DTU-TotalEnergies Excellence Centre of Clean Energy. Ce centre de recherche d'excellence visera notamment à développer des solutions énergétiques fiables, rentables et à faibles émissions, à améliorer l'intermittence des énergies renouvelables et à accélérer la décarbonation d'installations industrielles. Situé à l'ouest de Copenhague, ce nouveau centre sera hébergé au sein des locaux de la DTU, qui est, entre autres, reconnue pour être à la pointe de la recherche sur l'éolien offshore, ouvrant ainsi la voie à des synergies avec les activités de TotalEnergies qui développe déjà un portefeuille mondial de projets éoliens en mer d'une capacité totale de plus de 11 GW (3/4 d'éolien fixe et 1/4 d'éolien flottant).

Le DTU-TotalEnergies Excellence Centre of Clean Energy aura notamment pour mission la construction d'une plateforme électrique hybride de nouvelle génération, mais aussi la formation multi-énergies des collaborateurs, ainsi que des collaborations de recherche. Ce nouveau centre de recherche commun s'inscrit dans la démarche d'open-innovation de TotalEnergies qui s'appuie sur ses talents, ses infrastructures de recherche, ses sites pilotes mais aussi sur un réseau de centres de recherche à l'international, des start-up et des partenaires académiques de haut niveau. La R&D, en étroite collaboration avec le pôle industriel et les 'business', se positionne "à l'avant-garde de la transformation de la Compagnie en consacrant 60% de son budget aux développements des nouvelles énergies et au développement durable".