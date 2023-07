TotalEnergies et Ineos réalignent leurs participations dans leurs actifs de production et d'infrastructure logistique

(Boursier.com) — Afin de mieux refléter l'équilibre entre leur production et leur consommation interne d'éthylène dans l'Est de la France, TotalEnergies et Ineos ont signé des accords visant à réaligner leurs participations respectives dans leurs actifs de production et d'infrastructure logistique.

Avec cet échange de participations, TotalEnergies conforte l'intégration entre ses sites pétrochimiques de Feyzin (Rhône) et Carling (Moselle), tandis qu'Ineos renforce ses opérations sur le site de Lavéra (Bouches-du-Rhône).

Réalignement des participations

Les sites de production et de consommation d'éthylène de TotalEnergies et INEOS de l'Est de la France sont interconnectés via un réseau de pipelines et de stockage, partant de Lavéra au Sud Est de la France, passant par Feyzin et allant jusqu'à Carling dans le Nord Est du pays.

Or, TotalEnergies ne consomme pas pour ses propres besoins sa quote-part des productions du vapocraqueur de Lavéra qui est détenu à parts égales (50/50) avec Ineos et la vend principalement à Ineos.

Afin de réaligner les productions et consommations internes d'éthylène des deux entreprises, TotalEnergies cède à Ineos sa participation dans les actifs de Lavéra ainsi qu'une partie de ses participations dans le réseau de pipelines et de stockage d'éthylène de l'Est de la France, dont TotalEnergies reste l'opérateur.

Au sein de TotalEnergies, la Compagnie conforte le rôle clé de la plateforme pétrochimique de Feyzin comme fournisseur intégré en éthylène de la plateforme de Carling.

Cet accord n'a aucun impact opérationnel sur les sites de raffinage et pétrochimie de TotalEnergies.

"Cette opération nous permet de renforcer le lien entre nos sites pétrochimiques de Feyzin et Carling, Feyzin devenant le fournisseur intégré en éthylène de Carling, en ligne avec notre stratégie qui consiste à se concentrer sur nos plateformes intégrées", e "xplique Jean-Marc Durand, directeur Raffinage Pétrochimie Europe de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.

La mise en oeuvre de ce projet sera soumise à l'avis préalable des instances représentatives du personnel et à l'approbation des autorités compétentes.