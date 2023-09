TotalEnergies et European Energy concluent un partenariat

(Boursier.com) — TotalEnergies et European Energy ont scellé un partenariat, convenant de développer, de construire et d'exploiter conjointement, dans le cadre d'une coentreprise 65/35, au moins quatre GW de projets d'énergies renouvelables terrestres dans plusieurs zones géographiques. L'accord vise à tirer parti des forces des deux partenaires. TotalEnergies apporte son expérience solide de la construction et de l'exploitation de projets à grande échelle, associée à sa capacité à commercialiser sa production dans des marchés libéralisés, ainsi que sa solidité financière. European Energy, pour sa part, a fait ses preuves en matière de développement de projets greenfield et d'engagement réussi avec les parties prenantes. "Nous sommes ravis de conclure cet accord avec European Energy qui a développé un portefeuille d'actifs dans des pays comme l'Espagne, où TotalEnergies est déjà présent, ce qui nous permettra d'accélérer notre croissance rentable. Cette coopération s'appuiera sur la force et la complémentarité de nos deux entreprises pour apporter de la valeur à ces marchés où notre stratégie d'acteur intégré prend tout son sens", ajoute Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies.

"La coopération stratégique que nous allons initier avec TotalEnergies s'inscrit comme une avancée majeure dans la promotion de la transition écologique. Forts de notre solide portefeuille de développement et de notre expertise dans la réalisation de projets renouvelables, et conjugués à l'expérience et aux ambitions de TotalEnergies dans les énergies renouvelables terrestres et offshore, ce partenariat pose un jalon essentiel pour intensifier l'expansion de notre capacité en énergies renouvelables à travers le monde", déclare Knud Erik Andersen, CEO du Groupe European Energy, fondé il y a près de 20 ans au Danemark. L'accord reste soumis à l'obtention des approbations règlementaires des autorités compétentes, indique TotalEnergies.