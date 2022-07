TotalEnergies et Engie sous pression avec l'idée d'une taxe temporaire sur les 'superprofits'

(Boursier.com) — TotalEnergies (-3,5%) et Engie (-4,4%) pèsent sur la tendance à Paris. Dans les dernières positions du CAC40, les deux groupes énergétiques sous-performent le marché et leurs homologues européens du secteur du pétrole et des utilities alors que le président Emmanuel Macron subit une pression croissante de l'opposition pour introduire une taxe sur les bénéfices exceptionnels des géants de l'énergie et des transports afin de financer le projet de loi visant à protéger le pouvoir d'achat des Français.

Mardi, l'alliance de gauche (Nupes), deuxième groupe à l'Assemblée nationale, a proposé une taxe temporaire de 25% sur les "superprofits" d'entreprises telles que TotalEnergies, Engie et la compagnie maritime CMA-CGM. Le gouvernement, qui s'est jusqu'ici montré hostile à une telle mesure, doit présenter demain son projet de loi sur le pouvoir d'achat.