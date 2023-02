TotalEnergies et Corio s'associent pour développer un nouveau projet éolien offshore à Taïwan

(Boursier.com) — TotalEnergies et Corio Generation, deux des principaux développeurs mondiaux d'éolien offshore et d'énergies renouvelables, ont annoncé la création d'une joint-venture pour développer les parcs éoliens "Formosa3 " au large de Taïwan. Dans le cadre de cet accord, Corio conservera une participation majoritaire de 50% (plus 10 parts) dans le projet en tant que développeur principal.

Cette annonce intervient alors que le Bureau de l'énergie de Taïwan a confirmé fin décembre 2022 que le parc éolien Haiding 2 de Formosa 3 s'était vu attribuer 600 MW de capacité réseau après la première phase du troisième cycle d'enchères de Taïwan.

Composé de trois parcs éoliens situés au large du comté de Changhua -Haiding 1, 2 et 3-, dans le comté de Changhua à l'ouest de Taïwan, le projet Formosa 3 a reçu le feu vert des autorités environnementales dès 2018, pour une capacité autorisée d'environ 2 GW.

Le développement de ce projet éolien contribuera à l'ambition de Taiwan en matière de transition énergétique et représente un investissement de plusieurs milliards de dollars de la part des partenaires et des financeurs du projet jusqu'à la fin de la construction. Les investissements futurs seront réalisés au prorata des participations des partenaires au projet.

"Nous sommes ravis de faire à nouveau équipe avec notre partenaire stratégique Corio, cette fois-ci pour développer l'éolien offshore à Taïwan. C'est un nouveau pas vers la transition énergétique de Taïwan, qui lui apportera une énergie durable et à bas coût. C'est aussi la preuve de notre engagement à développer notre business model multi-énergies par une série d'investissements qui feront passer notre portefeuille mondial d'énergies renouvelables de 17 à 35 GW entre 2022 et 2025, dans la droite ligne de notre ambition : figurer au top 5 mondial des producteurs d'énergies renouvelables à l'horizon 2030", a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renewables de TotalEnergies.