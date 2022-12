TotalEnergies et Aramco vont construire un immense complexe pétrochimique en Arabie Saoudite

(Boursier.com) — La Saudi Arabian Oil Company (Aramco) et ~TotalEnergies ont pris la décision finale d'investissement pour la construction d'un site pétrochimique de taille mondiale en Arabie Saoudite. Le complexe "Amiral", détenu et opéré à terme par la raffinerie de Satorp, située à Jubail sur la côte orientale du pays, sera intégré au site existant.

La décision d'investissement est soumise aux Conditions et approbations usuelles.

Ce site pétrochimique permettra à la raffinerie Satorp de traiter les gaz et le naphta qu'elle produit, ainsi que de l'éthane et de l'essence naturelle que lui fournira Aramco. Cela permettra de produire des produits chimiques à plus forte valeur ajoutée, en ligne avec la stratégie d'intégration raffinage-pétrochimie d'Aramco. Le complexe comprendra un vapocraqueur sur charges mixtes d'une capacité de production d'1,65 million de tonnes d'éthylène par an qui sera le tout premier à être intégré à une raffinerie dans la région. Le complexe aura également deux unités de production de polyéthylène de classe mondiale (utilisant la technologie Advanced Dual Loop), une unité d'extraction du butadiène et plusieurs autres unités de production de produits dérivés.

Ce projet, qui représente à lui seul un investissement d'environ 11 milliards de dollars, dont 4 milliards de dollars financés sur fonds propres par Aramco (62,5%) et TotalEnergies (37,5%).

Le chantier doit commencer au 1er trimestre de 2023 et le démarrage des opérations commerciales est prévu pour 2027.

A terme, le complexe fournira des charges à d'autres usines pétrochimiques et de chimie de spécialité de la zone industrielle de Jubail. Ces dernières seront construites, détenues et opérées par des investisseurs tiers de renommée internationale, représentant un investissement supplémentaire estimé à 4 milliards de dollars. Ceci soutiendra la création d'activités industrielles clés dans des domaines variés : fibres de carbone, lubrifiants, fluides spéciaux, détergents, additifs, pièces automobiles et pneumatiques.

Le complexe dans son ensemble, avec les sites développés en aval, devrait créer 7.000 emplois locaux, directs et indirects.

En juillet 2022, Satorp est devenue la première raffinerie de la zone Moyen-Orient/Afrique du Nord à recevoir la certification internationale ISCC+ pour ses projets d'économie circulaire, comme le recyclage des plastiques et des huiles de cuisson usagées. Un premier lot de plastiques recyclés a été produit par la raffinerie en novembre 2022.