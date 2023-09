TotalEnergies et Air Liquide s'associent pour décarboner la plateforme de Normandie

(Boursier.com) — TotalEnergies et Air Liquide ont signé un accord pour l'approvisionnement à long terme en hydrogène vert et bas carbone de la plateforme de raffinage - pétrochimie de TotalEnergies en Normandie. Ce projet contribue à la décarbonation de la plateforme de Gonfreville et permettra de réduire jusqu'à 150.000 tonnes par an les émissions annuelles de CO2 du site. Cette coopération entre Air Liquide et TotalEnergies s'inscrit dans l'ambition commune des deux entreprises de contribuer à décarboner les activités industrielles de l'Axe Seine.

Le projet prévoit la fourniture de 10.000 tonnes d'hydrogène vert par an à la plateforme de TotalEnergies en Normandie et en complément jusqu'à 5.000 tonnes d'hydrogène bas carbone à partir du second semestre 2026. Il comprend deux volets intégrés :

- La production d'hydrogène vert et bas carbone par l'électrolyseur Normand'hy, construit et opéré par Air Liquide, d'une capacité électrique totale de 200 MW. TotalEnergies bénéficiera d'un accès à la moitié de cette capacité de production, correspondant à la quantité d'hydrogène livrée à sa raffinerie.

- La fourniture par TotalEnergies d'environ 700 GWh/an d'électricité renouvelable et bas carbone, destinée à alimenter l'électrolyseur d'Air Liquide à hauteur de 100 MW, volume correspondant à la part d'hydrogène livrée à la raffinerie TotalEnergies de Normandie.

"Cette association avec Air Liquide marque une nouvelle étape dans l'ambition de TotalEnergies de décarboner l'hydrogène que consomment ses raffineries en Europe à l'horizon 2030. En alimentant l'électrolyseur avec de l'électricité renouvelable issue de projets solaires et éoliens, TotalEnergies tire parti de son positionnement d'acteur intégré de l'électricité", a déclaré Bernard Pinatel, Directeur général Raffinage-Chimie.