TotalEnergies EP Gabon : Sur 9 mois, le résultat net s'établit à 41 M$, en croissance de 5%

(Boursier.com) — Le prix moyen de vente de la qualité de pétrole brut commercialisée par TotalEnergies EP Gabon s'est élevé à 90,1 $/b au troisième trimestre 2022, en baisse de 20% par rapport au deuxième trimestre 2022.

Sur les 9 premiers mois de 2022, le prix moyen de vente s'est élevé à 96,7 $/b, en croissance de 54% sur un an, en raison de la hausse des prix mondiaux du pétrole.

La part de production de pétrole brut liée aux participations de TotalEnergies EP Gabon s'est élevée au troisième trimestre 2022 à 17,8 kb/j, en hausse de 46% par rapport au deuxième trimestre 2022. Cette variation marque une reprise de la production au niveau attendu après l'incident survenu au terminal du Cap Lopez opéré par un tiers, ayant conduit à un arrêt de la production des champs opérés par TotalEnergies EP Gabon.

Sur les 9 premiers mois de 2022, la part de production de pétrole brut liée aux participations de TotalEnergies EP Gabon s'est élevée à 15,5 kb/j, en baisse de 38% sur un an. Hormis l'évolution du périmètre de la société consécutif à la cession des participations dans sept champs matures en mer (secteur non opéré de Grondin) réalisée en décembre 2021, ce recul s'explique principalement par :

une avarie sur le câble électrique sous-marin alimentant les champs en mer d'Anguille et Torpille, dont la réparation a été finalisée le 15 janvier 2022,

l'incident survenu sur le terminal du Cap Lopez qui a impacté la production de TotalEnergies EP Gabon au deuxième trimestre 2022,

des avaries sur les compresseurs gaz du site d'Anguille et de Torpille dont les réparations ont été finalisées, respectivement, au premier et deuxième trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 s'est élevé à 150 M$, en progression forte de 95% par rapport au trimestre précédent, grâce à l'augmentation des volumes de brut vendus par la société et malgré la baisse du prix de vente. En effet, les volumes de bruts vendus par TotalEnergies EP Gabon se sont élevés à 1,67 Mb au troisième trimestre, contre 0,64 Mb au deuxième trimestre 2022.

Sur les 9 premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires s'établit à 415 M$, en baisse de 25% sur un an. Cette variation s'explique par le recul des volumes de brut vendus par TotalEnergies EP Gabon en lien avec la baisse de la production et l'absence de revenus liés aux prestations de traitement et stockage à la suite de la cession du terminal pétrolier du Cap Lopez le 7 décembre 2021, partiellement compensé par la hausse du prix moyen de vente sur la période.

Flux de trésorerie

Le flux de trésorerie d'exploitation du troisième trimestre 2022 s'élève à 29 M$, contre 104 M$ au deuxième trimestre 2022 en raison de l'augmentation du besoin en fonds de roulement entre les deux trimestres.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2022, le flux de trésorerie d'exploitation s'établit à 163 M$, en baisse de 11% sur un an.

Les investissements pétroliers s'élèvent à 27 M$ sur les 9 premiers mois de 2022, en baisse de 37% sur un an. Ils comprennent principalement des travaux d'intégrité sur les sites, les améliorations faites sur le compresseur gaz du site d'Anguille, l'achat de pompes électriques et l'arrêt quinquennal du site Île Mandji réalisé du 13 au 19 juillet 2022.

Le résultat net s'établit à 17 M$ au troisième trimestre 2022, en amélioration par rapport au deuxième trimestre 2022, grâce à la hausse des volumes de brut vendus dans un contexte de reprise de production suite à l'arrêt occasionné par l'incident survenu au terminal du Cap Lopez au deuxième trimestre et malgré l'impact négatif de la baisse des prix moyens des bruts vendus par la société.

Sur les 9 premiers mois de 2022, le résultat net s'établit à 41 M$, en croissance de 5% sur un an. Il est impacté positivement par la hausse des prix moyens des bruts vendus par la société, la baisse des coûts d'exploitation et des amortissements, et négativement par la baisse des volumes vendus et par la hausse de la charge d'impôts.

Faits marquants depuis le début du troisième trimestre 2022

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de TotalEnergies EP Gabon s'est réunie le 23 septembre 2022 à Libreville et a approuvé le versement d'un dividende net d'impôt de 55,56 dollars US par action, soit 250 M$ pour l'ensemble des actionnaires.

Ce dividende a été mis en paiement le 30 septembre 2022 pour une contrevaleur de 56,96 euros par action sur la base du cours du dollar de la Banque centrale européenne du 23 septembre 2022 fixé à 0,97 dollar US pour un euro.