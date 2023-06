TotalEnergies EP Gabon : résultat net du premier trimestre stable

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de TotalEnergies EP Gabon du premier trimestre 2023 s'est élevé à 105 millions de dollars (M$), en baisse de 44% par rapport au premier trimestre 2022, principalement du fait de la baisse du prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par TotalEnergies EP Gabon et de la baisse des volumes vendus en lien avec un programme d'enlèvements moins favorable.

Le flux de trésorerie d'exploitation s'est établi à 58 M$ au premier trimestre 2023, contre 30 M$ au premier trimestre 2022. Il est impacté positivement par la variation, entre les périodes comparées, du besoin en fonds de roulement (+30 M$) du fait principalement d'un effet favorable de l'évolution des prix.

Les investissements pétroliers sont de 24 M$ au premier trimestre 2023, contre 6 M$ au premier trimestre 2022, du fait principalement de la hausse du rythme des activités sur le projet d'intervention sur les puits et les projets de réduction des émissions directes de gaz à effet de serre liées.

Le résultat net du premier trimestre 2023 s'est établi à 22 M$, stable par rapport au premier trimestre 2022 (21 M$). Il est impacté positivement par la baisse des coûts d'exploitation, des amortissements et de la charge d'impôt courant, et, négativement, par le recul du prix de vente moyen et des volumes de pétrole brut commercialisés par TotalEnergies EP Gabon.